Хейтеры накинулись на певицу.

Российская певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый снимок.

В кадре она предстала в черном раздельном купальнике. При этом она повернулась к камере спиной и тем самым засветила ягодицы.

"Многие хотят видеть, как ты сдаёшься. Разочаруй их", - подписала фото Бузова.

Поклонникам такой снимок не понравился. Они жестко "разнесли" ее в сети, не подбирая слов.

"Ольга, блин, но сексуальность - это прям совсем не ваше. Как бы вы ни старались закатить глаза, сделать томный взгляд, раскрыть рот, высунуть язык, потрясти волосами, согнуться и изогнуться, но не получается у вас это сделать красиво", "Очень странная поза, похожа на выпившую Волочкову", "Остановите ее", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич