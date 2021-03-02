Сегодня Маше Поляковой исполнилось 16 лет.

Известная украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.

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Поздравление она разместила на своей странице в Instagram, опубликовав несколько снимков дочери.

"Моя птичка! Тебе 16! Не могу поверить. Только вчера родилась на свет девочка, которая перевернула мою жизнь, научила меня любить, волноваться, радоваться, и быть счастливой по-настоящему", - написала звездная мама.

Поклонники присоединились к поздравлениям, в очередной раз отметив невероятное сходство дочери и мамы.

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Автор: Екатерина Лиманская