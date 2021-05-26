В школьные годы к Поляковой проявлял сексуальный интерес учитель физкультуры.

Украинская певица Оля Полякова провела в Instagram прямой эфир с гендерным экспертом Натальей Пашко. Во время беседы девушки обсудили харассмент.

Артистка рассказала, что в школьные годы к ней проявлял сексуальный интерес учитель физкультуры, но тогда она никому об этом не рассказала.

"Пощупал учитель физкультуры, и думаешь: "Он пощупал меня, или это мне показалось? Наверное показалось". А затем на следующем уроке он подсаживает тебя, и как-то пальцем лезет тебе не туда. И ты снова думаешь: "Нет, показалось, ну не может же такого быть, это же взрослый. Я себе придумала", – призналась певица.

Также Оля добавила, что попросила маму оформить освобождение от физкультуры. После этого случая девушка год не ходила на этот урок.

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Автор: Диана Могилевич