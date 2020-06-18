Оля Полякова призналась, что была жертвой домашнего насилия

Известную певицу избивал бывший бойфренд.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что в 17 лет стала жертвой насилия. Тогда у нее был роман с влиятельным парнем, который сейчас является политиком в Виннице.

Экс-бойфренд Поляковой периодически поднимал на нее руку, говорится в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

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Певица решила не мириться с домашним насилием и ушла от возлюбленного. Но на этом он не остановился и сжег квартиру Оли. А также, как рассказала звезда, он нанял парней, которые позже ее избили.

"Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно – возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом... Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице", - рассказала Полякова.

Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова удивила подписчиков новым фото.

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