Певица посмеялась над песней "Бджилка".

Украинская певица Оля Полякова на шоу "Маска" высмеяла песню другой артистки Алины Гросу "Бджилка".

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Полякова часто высмеивает украинский звезд и выкрикивает на шоу разные фразы. В итоге кто-то решил собрать все эти высказывания и сделать кавер на песню "Бджилка".

"Я бджилка-бджилка-бджилка, я вовсе не медведь… Это ж ее песня", - напела песню Полякова, а затем начала громко смеяться.

Сама Алина Гросу решила отреагировать на такой выпад со стороны Поляковой. Девушка опубликовала в Instagram видео, где она предстала с маской медведя - ушами и носом. А также она добавила несколько пчел, которые вокруг нее кружили.

"Оля Полякова, спасибо за ремейк на мою старую песню, как раз планировали обновить ее", - подписала видео Гросу.

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Автор: Диана Могилевич