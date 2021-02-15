Певица показала новое фото.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в черном total-look. Звезда предстала в мини-платье и ботфортах. Такая обувь идеально подчеркнула стройные ноги Поляковой.

Волосы Оля распустила и сделала вьющиеся локоны. А дополнила она такой дерзкий образ золотистыми цепями на шее.

"Крутая", "Красивая женщина", "Шикарная", "Бомбически красивая", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич