Оля Полякова показала свои ноги без фотошопа (фото)

Певица показала свои ноги с другого ракурса.

Украинская певица Оля Полякова показала в Instagram, как загорает, лежа на шезлонге.

В кадре видно только мокрые длинные ноги звезды. На фото ножки Поляковой не такие стройные, какими обычно она их показывает. Это связано с тем, что фото сделано с другого ракурса. При этом стоит отметить, что поклонники певицы всегда восхищаются ее фигурой и не зря.

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова поразила поклонников фото в купальнике.

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