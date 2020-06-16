Оля Полякова показала свои ноги без фотошопа (фото)
12:06, 16 июня 2020Звезды
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Певица показала свои ноги с другого ракурса.
Оля Полякова показала ноги / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова показала в Instagram, как загорает, лежа на шезлонге.
В кадре видно только мокрые длинные ноги звезды. На фото ножки Поляковой не такие стройные, какими обычно она их показывает. Это связано с тем, что фото сделано с другого ракурса. При этом стоит отметить, что поклонники певицы всегда восхищаются ее фигурой и не зря.
Оля Полякова показала ноги / фото instagram.com/polyakovamusic
Как сообщал УНИАН, ранее Полякова поразила поклонников фото в купальнике.
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