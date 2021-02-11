На этот раз Полякова раскритиковала Камалию / фото instagram.com/polyakovamusic/
Украинская певица Оля Полякова неожиданно раскритиковала еще одну артистку - Камалию. Читайте такжеКароль ответила Поляковой на слова о "плакальщице" (фото)
Во время прошлого выпуска одного из развлекательных шоу, когда звездные судьи обсуждали героя на сцене, один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. Об этом сообщает ТСН.
Полякова решительно ему возразила: "Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!".
Камалия на такую оценку своей внешности коллегой пока не отреагировала.
Скандал между Поляковой и Кароль: что известно
- Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала другую артистку Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".
- В сети разразился скандал в связи с таким высказыванием Поляковой. Ей пришлось оправдываться за свои слова.
- При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжали ее хейтить дальше.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram