Ранее Полякова раскритиковала Тину Кароль, из-за чего в сети разгорелся скандал.

Украинская певица Оля Полякова неожиданно раскритиковала еще одну артистку - Камалию. Читайте такжеКароль ответила Поляковой на слова о "плакальщице" (фото)

Во время прошлого выпуска одного из развлекательных шоу, когда звездные судьи обсуждали героя на сцене, один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. Об этом сообщает ТСН.

Полякова решительно ему возразила: "Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!".

Камалия на такую оценку своей внешности коллегой пока не отреагировала.

Скандал между Поляковой и Кароль: что известно

Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала другую артистку Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".

В сети разразился скандал в связи с таким высказыванием Поляковой. Ей пришлось оправдываться за свои слова.

При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжали ее хейтить дальше.

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Автор: УНИАН