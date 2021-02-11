На этот раз Полякова раскритиковала Камалию / фото instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова неожиданно раскритиковала еще одну артистку - Камалию. Читайте такжеКароль ответила Поляковой на слова о "плакальщице" (фото)

Во время прошлого выпуска одного из развлекательных шоу, когда звездные судьи обсуждали героя на сцене, один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. Об этом сообщает ТСН.

Полякова решительно ему возразила: "Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!".

Камалия на такую оценку своей внешности коллегой пока не отреагировала. 

Скандал между Поляковой и Кароль: что известно

  • Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала другую артистку Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".
  • В сети разразился скандал в связи с таким высказыванием Поляковой. Ей пришлось оправдываться за свои слова. 
  • При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжали ее хейтить дальше.

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Автор: УНИАН