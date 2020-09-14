Инцидент произошел во время третьего эфира.

Украинская телеведущая Оля Фреймут вышла на паркет со своим партнером Ильей Падзиной и станцевала самбу.

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Одна из членов жюри Екатерина Кухар резко прокомментировала танец пары. По ее словам, самба для тела Фреймут - это как пожизненное заключение. А ноги телеведущей отказываются слушать команды мозга. Такое заявление Ольга не смогла оставить без внимания и нашла несколько слов для Кухар.

"Я очень долго держалась. Первый эфир все было хорошо, на втором я была для тебя пьяницей. Я скажу от имени всех твоих жертв, потому что ты здесь уже много лет сидишь королевой и подпитываешь свою гордыню на фоне наших недостатков. И вместо того, чтобы тебе здесь в воскресенье сидеть, судить нас всех, ты бы лучше пошла в церковь и покаялась", - сказала Фреймут.

В результате такого инцидента Кухар подарила Ольге топор и сказала, что в церковь пойдет только с ней вместе, а потом они посетят психолога.

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Автор: Диана Могилевич