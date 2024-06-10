Певица также ответила, как изменились ее гонорары во время войны.

Известная украинская певица Оля Цибульская впервые за долгое время прокомментировала слухи о романе с популярным артистом DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома. Исполнительница объяснила, как реагирует на упреки, что она якобы была любовницей певца.

Ранее Цибульская уже объясняла, что с Дзидзьо их всегда связывали только дружеские отношения, а также запись новых песен. В частности, они выпустили хиты "Чекаю. Цьом" и "Киса". Однако поклонники до сих пор подозревают, что у звезд было нечто большее.

"Эти истории работают и люди, которые не интересуются музыкой, узнали больше, кто такая я, и кто такой Дзидзьо. Чтобы мы не говорили, как бы мы не отвечали, все равно говорили и говорят, что мой сын похож на Дзидзьо. История любовницы, это точно не моя", - прокомментировала Ольга.

Также артистка ответила, как изменились ее заработки во время полномасштабного вторжения. По ее словам, сейчас ее гонорары такие же, как и до 24 февраля 2022 года.

"Гонорар такой, какой был до начала полномасштабной войны. Я очень рада, что сейчас появились концерты. Потому что они дают возможность работать и дают возможность содержать команду, платить налоги, донатить. Быть артистом - это дорого. Это бизнес. Сложная и ежедневная работа. И мало кто к ней готов", - указала Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская ответила, планирует ли еще детей.

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