Певица показала звезд, которые внезапно решили стать патриотами, однако сидят в Испании.

Певица Оля Цибульская высмеяла артистов, начавших выпускать треки об Украине. Она прошлась по тем звездам, которые раньше даже не задумывались о патриотизме, однако сейчас у них проснулась "огромная любовь" ко всему украинскому.

Пародию на таких артистов Цибульская разместила на своей странице в Instagram. На видео певица не стала называть конкретных имен, однако сделала несколько намеков.

"Мне надо новый хит об Украине, чтобы все украинцы увидели, как я люблю Украину", - сказала Цибульская в образе певицы, которая сидит в Испании.

Видео дня

Вероятно, так она намекнула на Настю Каменских, которая долгое время находилась в Испании с Потапом. Также Цибульская показала "продюсера" в характерной шапке. В комментариях пользователи отметили, что это может быть намек на самого Потапа или на Монатика. Также Цибульская предложила свою версию песни о "Калине и любви к Украине".

"Ой, на леопардах наші козаки. В небі байрактари, наче птахи. Горобчик дзьобає калину, як і я, любить Україну", - пошутила певица.

Реакция комментаторов

Фанаты пришли в восторг от пародии. Они пишут, что Цибульская хлестко высмеяла артистов, которые внезапно начали считать себя патриотами. Под видео появляются следующие комментарии:

"Сразу ассоциация с Каменских... Она тоже "любит" Украину в Испании"

"Это было бы смешно, если бы не было так грустно"

"Жизненно... Эта шароварщина уже из ушей лезет".

Напомним, недавно украинская певица Юлия Юрина отругала Полякову и Тринчер за патриотические песни. Она отметила, что у нее "кровь из глаз" от некоторых треков.

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