Певицу снова раскритиковали в сети.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз похвасталась в Instagram своей фигурой и ягодицами в частности.

Девушка сфотографировалась в бассейне в купальнике нежно-розового цвета. При этом она повернулась к камере спиной и слегка выгнулась. Но вот ее поклонникам такой снимок совсем не понравился. Более того, фаны заподозрили ее в чрезмерном использовании фотошопа.

"Серьёзно?! Пора уже голой появиться", "Извините, но это уже перебор", "Любительница фотошопа", "Годы прибавляются, а ум убавляется", "Что-нибудь другое можешь показывать этому миру?", "Вот это отфотожопила прям от души", - пишут фолловеры в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич