"Ты меня хочешь": певицу Олю Бузову раскритиковали за новый образ
18:19, 22 июля 2020Звезды
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Оля Бузова изменила имидж.
Оля показала фото / instagram.com/buzova86
Российская певица Оля Бузова опубликовала в Instagram фотографию, на которой сама на себя не похожа.
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Девушка предстала в белом топе, серой юбке с дырками и повязкой на голове. При этом прическа у Оли совсем непривычная. Звезда выпрямила волосы и сделала себе челку.
"Я знаю, что ты хочешь меня к ночи", - подписала фото Бузова.
При этом не всем фанатам такая смена имиджа понравилась.
"К ночи я хочу пожрать, а не смотреть на это вот", "Фу блин", "Ну это реально стремное фото... Вам это не идет", - написали фанаты.
Бузова изменила имидж / instagram.com/buzova86
Как сообщал УНИАН, в сеть слили эротические фото Бузовой, которые не вошли в Playboy.
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