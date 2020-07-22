"Ты меня хочешь": певицу Олю Бузову раскритиковали за новый образ

Оля Бузова изменила имидж.

Российская певица Оля Бузова опубликовала в Instagram фотографию, на которой сама на себя не похожа.

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Девушка предстала в белом топе, серой юбке с дырками и повязкой на голове. При этом прическа у Оли совсем непривычная. Звезда выпрямила волосы и сделала себе челку.

"Я знаю, что ты хочешь меня к ночи", - подписала фото Бузова.

При этом не всем фанатам такая смена имиджа понравилась.

"К ночи я хочу пожрать, а не смотреть на это вот", "Фу блин", "Ну это реально стремное фото... Вам это не идет", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, в сеть слили эротические фото Бузовой, которые не вошли в Playboy.

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