Певицу Олю Бузову высмеяли за фото на тракторе в мини и каблуках
17:52, 30 июля 2020Звезды
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Бузова опубликовала новое фото.
Оля показала фото / instagram.com/buzova86
Российская певица Оля Бузова опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на тракторе.
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Звезда в синем мини-платье с белыми рюшами на подоле и в белых лодочках вылезла на трактор. По словам Оли, это ее железный друг.
"Будто пукнула. Платье торчит так", "Доярочка", "Думаю, белые шпильки ещё не ступали на этого друга. Тракторист заценил?", - написали фанаты.
Оля показала фото / instagram.com/buzova86
Как сообщал УНИАН, певицу Олю Бузову раскритиковали за новый образ.
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