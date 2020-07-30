Певицу Олю Бузову высмеяли за фото на тракторе в мини и каблуках

Бузова опубликовала новое фото.

Российская певица Оля Бузова опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на тракторе.

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Звезда в синем мини-платье с белыми рюшами на подоле и в белых лодочках вылезла на трактор. По словам Оли, это ее железный друг.

"Будто пукнула. Платье торчит так", "Доярочка", "Думаю, белые шпильки ещё не ступали на этого друга. Тракторист заценил?", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, певицу Олю Бузову раскритиковали за новый образ.

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