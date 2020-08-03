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Певица Оля Бузова в "леопарде" показала попу

12:05, 03 августа 2020
Звезды
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Оля показала фото / instagram.com/buzova86

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Девушка предстала в леопардовом мини-костюме, колготках в сеточку и ботфортах с анималистическим принтом. Волосы Бузова собрала в хвост.

"Сияю", - просто подписала фото певица.

Фанатам понравилось фото Оли и они отметили, что она выглядит как королева.

Оля показала фото / instagram.com/buzova86

Как сообщал УНИАН, певицу Олю Бузову раскритиковали за новый образ.

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