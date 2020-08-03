Певица Оля Бузова в "леопарде" показала попу
12:05, 03 августа 2020Звезды
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Бузова опубликовала новое фото.
Оля показала фото / instagram.com/buzova86
Российская певица Оля Бузова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в сценическом наряде.
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Девушка предстала в леопардовом мини-костюме, колготках в сеточку и ботфортах с анималистическим принтом. Волосы Бузова собрала в хвост.
"Сияю", - просто подписала фото певица.
Фанатам понравилось фото Оли и они отметили, что она выглядит как королева.
Оля показала фото / instagram.com/buzova86
Как сообщал УНИАН, певицу Олю Бузову раскритиковали за новый образ.
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