Певица Оля Бузова в "леопарде" показала попу

Бузова опубликовала новое фото.

Российская певица Оля Бузова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в сценическом наряде.

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Девушка предстала в леопардовом мини-костюме, колготках в сеточку и ботфортах с анималистическим принтом. Волосы Бузова собрала в хвост.

"Сияю", - просто подписала фото певица.

Фанатам понравилось фото Оли и они отметили, что она выглядит как королева.

Как сообщал УНИАН, певицу Олю Бузову раскритиковали за новый образ.

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