Оливия Калпо сейчас отдыхает на яхте.

Известная модель Оливия Калпо опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на яхте.

28-летняя звезда позирует в раздельном голубом купальнике. Наверх она накинула белую блузку с рюшами. Стоит отметить, что у Оливии стройная фигура, за которой она следит.

Кто такая Оливия Калпо:

Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне

18 сентября 2011 года Калпо победила в конкурсе Мисс Род-Айленд США 2012

3 июня 2012 года Оливия представляла штат Род-Айленд на конкурсе Мисс США 2012 в Лас-Вегасе, Невада, и в итоге победила

Оливия Калпо выиграла титул Мисс Вселенная 2012

Имя Оливии - победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо»

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Автор: Диана Могилевич