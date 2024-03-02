Актриса Ольга Сумская поздравила свою дочь Анну с 22-летием. Сегодня Анна Борисюк отмечает своей день рождения, поэтому звездная мама поделилась фото своей дочери в Instagram и написала ей теплые пожелания.
"Доченька! Родная, с 22-летием! Будь счастлива! Несмотря на все! Веры в себя! Любим! Поздравляем", - написала Сумская.
Стоит отметить, что Анна очень похожа на свою маму. У них одинаковые черты лица и у обеих роскошные волосы. При этом Ольга Вячеславовна - блондинка, а Анна - шатенка.
В кадре Анна позировала в белой рубашке и с ярким макияжем. Поклонники оценили ее фото и присоединились к поздравлениям.
Что пишут в сети
- "Красавица! Вся в родителей! Легкой судьбы"
- "С именинницей! Осуществления всех мечт"
- "Такая красавица. Пусть будет счастливой и мир ложится к ее ногам"
- "Красивая и талантливая"
К слову, Анна Борисюк пошла по стопам своих звездных родителей и также стала актрисой.
Напомним, ранее актриса Ирма Витовская заговорила о завершении карьеры.