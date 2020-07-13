Куриленко в купальнике ошеломила стройной фигурой (фото)
Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко просто ошеломила фанатов новыми снимками в купальнике.
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Куриленко показала в своем Instagram новых снимков.
На них актриса позирует в белоснежном купальнике. Свой образ она дополнила легкой полосатой туникой в трендовых коричнево-бежевых тонах.
"Наслаждаясь моментами!" - подписала снимки Куриленко.
Фолловеры отметили естественную красоту актрисы и отсутствие макияжа.
"Потрясающе красивая", "Ошеломляющая красота", "Просто божественно!", "Естественная красота просто потрясающая", - написали поклонники.
Напомним, ранее Куриленко в соблазнительной позе показала тело в купальнике. Особенно снимок понравился мужской половине ее поклонников.
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