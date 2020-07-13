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Куриленко в купальнике ошеломила стройной фигурой (фото)

09:00, 13 июля 2020
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Ольга Куриленко / фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Куриленко показала в своем Instagram новых снимков.

На них актриса позирует в белоснежном купальнике. Свой образ она дополнила легкой полосатой туникой в трендовых коричнево-бежевых тонах.

"Наслаждаясь моментами!" - подписала снимки Куриленко.

Фолловеры отметили естественную красоту актрисы и отсутствие макияжа.

"Потрясающе красивая", "Ошеломляющая красота", "Просто божественно!", "Естественная красота просто потрясающая", - написали поклонники.

Напомним, ранее Куриленко в соблазнительной позе показала тело в купальнике. Особенно снимок понравился мужской половине ее поклонников.

Ольга Куриленко / фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Теги: #Ольга Куриленко топлес