Телеведущая провела время с детьми.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут крайне редко показывает семейные фотографии, в том числе и снимки своих детей - Златы, Валерия и Евдокии. Однако сейчас она сделала исключение и показала, как подросла ее 6-летняя дочь.

Так, знаменитость обнародовала фото, сделанное в кафе. В кадре ее младшая дочь сидит за столиком и увлеченно занимается рисованием. Девочка рисовала новгоднюю картину с надписью "Christmas".

Стоит отметить, что лица девочки почти не видно на снимке. При этом можно рассмотреть ее длинные кудрявые волосы. Малышка была одета в черную кофту.

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Также Фреймут засветила и своего сына Валерия, которому уже семь лет. Мальчик, как и его сестра, рисовал Санта Клауса и новогоднюю ёлку.

А вот старшей дочери телеведущей с ними не было. Известно, что Злата учится в Лондоне. Кроме того, у нее уже есть молодой человек, с которым она проводит время. Фреймут знакома с избранником дочери.

К слову, и сама Фреймут с начала полномасштабного российского вторжения живет в Лондоне. Она лишь несколько раз появлялась в Украине.

Напомним, ранее 17-летняя дочь Фреймут показала милое фото с бойфрендом.

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