Девочку зовут Евдокия. Сейчас ей 5 лет.

Телеведущая Ольга Фреймут, которая уже давно не появляется на ТВ, но активно ведет свой блог, показала младшую дочь Евдокию. 5-летнюю девочку звездная мама засняла на фоне новогодней елки. Евдокия рассказала стих про Святого Николая. Как уточнила Фреймут, это видео было записано ровно год назад.

Вот как она подписала трогательные архивные кадры с ребенком:

"Николай никого не оставит, защитит, подарит радость и победу Украине! С праздником, родные украинцы. Где бы вы сейчас ни были, помните, что мы благословенная нация. Поздравление всем от Евдокии. Видео из Киева до войны".

Отметим, из открытых источников известно, что после 24 февраля Ольга Фреймут с детьми покинула Украину. Сообщается, что она уехала в Великобританю, где сотрудничает с местным изданиям, освещая войну в Украине.

Напомним, Фреймут рассказала, как ее изменила война и когда она планирует вернуться домой.

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