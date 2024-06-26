Младшая дочь ведущей удивила знанием этикета.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая переехала в Великобританию, рассказала, как проводит время с детьми. Телезвезда показала 6-летнюю дочь Евдокию и 8-летнего сына Валерия.

В своем Instagram знаменитость отметила, что накануне она впервые с детьми пошла на необычную чайную церемонию. По словам Ольги, действо начинается в 17:00 и такую традицию начали аристократы в древние времена. В Лондоне уважают этот ритуал и он до сих пор популярен среди местных и туристов. Дочери и сыну понравилась церемония и они наслаждались действом.

"Впервые с тремя детьми пошла на "5 o`clock tea". Они очарованы. Традицию пить чай в пять вечера начала графиня Анна Бедфордская в 1840 году. Дама была ленивой, попросила как-то слуг принести ей вечером чай на подносе, а еще хлеб, масло, джемы, пирожные. С тех пор началась мода на чаепитие перед ужином. Ведь ужин у аристократов был поздно, после 22:00 вечера", - объяснила ведущая.

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Отличным знанием этикета удивила 6-летняя Евдокия. Она знает все правила и тонкости. В частности, на вопрос мамы, с чего начинается чаепитие, девочка уверенно ответила, что с настилания салфетки. За это звездная мама похвалила дочь.

"Евдокия справилась лучше всех, удивила знанием этикета с салфеткой. Но почти ничего не съела, потому что сандвичи подают с креветками, а пирожные и киш - с карамелизированным луком и креветками", - написала Фреймут.

В дополнение, ведущая поделилась, что учит детей этикету еще с раннего детства. Они разбираются в столовых приборах, не берут гаджеты за стол и ведут себя вежливо. Фреймут убеждена, что правила этикета помогут ее детям быть более уверенными в себе.

"Где бы мы ни были, учу детей есть аккуратно, всегда сервирую стол: тарелочка для хлеба, чашки, а не жестянки с первых дней. Прошу не брать за стол гаджеты. Просить подать что-то со стола, а не тянуться ... Это не позерство, а необходимость. Дети, которые знают столовый этикет, чувствуют себя уверенно в любом обществе", - добавила звезда.

Напомним, ранее известный ведущий высказался об Ольге Фреймут. Вячеслав Соломка считает, что "ревизорка" больше не вернется в Украину.

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