"Трусы напоказ, молодец": сеть ужаснул костюм певицы Бузовой (фото)

Бузова объяснила, что в таком костюме открывала музыкальный фестиваль «VK Fest 2020».

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой высмеяли ее новую фотографию, на которой она стоит в «странном наряде».

Снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

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Бузова объяснила, что в таком костюме открывала музыкальный фестиваль «VK Fest 2020»

«Чучело», «Ну ничего себе костюм», «Странный наряд», «Как можно в такой шаурме выступать?», «Сценический костюм, конечно, ужасный», «Какой ужас, вечно в трусах, как свой зад и лобище, вот блин надо выставлять», «Сначала обрадовалась, что наконец-то пост без ж*пы, но потом увидела...» - комментировали подписчики Бузовой.

Как сообщал УНИАН, подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой высмеяли ее новую фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня победы.