"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко впервые стала мамой (фото)
11:43, 11 августа 2020Звезды
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На снимке 32-летняя девушка позирует в белом платье вместе со своим мужем IT-инвестором Сержем Алисеенко. На руках она держит младенца.
Олеся Стефанко вышла замуж за IT-инвестора Сергея Алисеенко в Италии в сентябре 2016 года / Instagram Олеся Стефанко
Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная" - 2011 Олеся Стефанко родила первенца.
Радостным известием сама модель поделилась в Instagram.
Стефанко родила первенца / Instagram Олеся Стефанко
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На снимке 32-летняя девушка позирует в белом платье вместе со своим мужем IT-инвестором Сержем Алисеенко. На руках она держит младенца.
"Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел", – подписала она снимок.
- Олеся Стефанко вышла замуж за IT-инвестора Сергея Алисеенко в Италии в сентябре 2016 года.
- В апреле этого года стало известно, что Стефанко беременна первенцем.
- Олеся Стефанко - победительница конкурса «Мисс Украина - Вселенная - 2011». Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная 2011» в Сан-Паулу, где заняла 2-е место, то есть стала «Первой вице-мисс Вселенная». Сейчас она вместе с мужем живет в Майами.
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