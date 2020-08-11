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"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко впервые стала мамой (фото)

11:43, 11 августа 2020
Звезды
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Олеся Стефанко вышла замуж за IT-инвестора Сергея Алисеенко в Италии в сентябре 2016 года / Instagram Олеся Стефанко

Радостным известием сама модель поделилась в Instagram.

Стефанко родила первенца / Instagram Олеся Стефанко

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На снимке 32-летняя девушка позирует в белом платье вместе со своим мужем  IT-инвестором Сержем Алисеенко. На руках она держит младенца.

"Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел", – подписала она снимок.

  • Олеся Стефанко вышла замуж за IT-инвестора Сергея Алисеенко в Италии в сентябре 2016 года.
  • В апреле этого года стало известно, что Стефанко беременна первенцем.
  • Олеся Стефанко - победительница конкурса «Мисс Украина - Вселенная - 2011». Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная 2011» в Сан-Паулу, где заняла 2-е место, то есть стала «Первой вице-мисс Вселенная». Сейчас она вместе с мужем живет в Майами. 

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Теги: #Мисс Вселенная#модель