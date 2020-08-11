"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко впервые стала мамой (фото)

На снимке 32-летняя девушка позирует в белом платье вместе со своим мужем IT-инвестором Сержем Алисеенко. На руках она держит младенца.

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная" - 2011 Олеся Стефанко родила первенца. Радостным известием сама модель поделилась в Instagram. Читайте также"Что за пожар?": Тина Кароль восхитила сеть чувственными фото На снимке 32-летняя девушка позирует в белом платье вместе со своим мужем IT-инвестором Сержем Алисеенко. На руках она держит младенца. "Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел", – подписала она снимок. Олеся Стефанко вышла замуж за IT-инвестора Сергея Алисеенко в Италии в сентябре 2016 года.

В апреле этого года стало известно, что Стефанко беременна первенцем.

Олеся Стефанко - победительница конкурса «Мисс Украина - Вселенная - 2011». Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная 2011» в Сан-Паулу, где заняла 2-е место, то есть стала «Первой вице-мисс Вселенная». Сейчас она вместе с мужем живет в Майами. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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