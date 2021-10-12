В автомобиль Олега Винника влетела машина. Авария произошла в Германии.

Популярный украинский артист Олег Винник признался, что несколько раз в своей жизни попадал в аварии. В программе "Звездный путь" он рассказал о самом жутком ДТП в своей жизни.

Читайте также"Антиукраинское дерьмо в голове": Кондратюк объяснил, зачем создал петицию о запрете гастролей артистов из РФПо его словам, столкновение произошло в Германии, в его машину влетело авто. От неожиданного удара Винника развернуло на 360 градусов. Также он вспомнил, что в тот день шел проливной дождь:

"Въехала в меня другая машина с итальянскими номерами. Я пострадал" - заявил он.

После того, когда он удостоверился, что его пассажиры целы и невредимы, увидел, как из другой машины выходят несколько семей, к счастью, все были живы:

"Я смеялся, была истерика..." - отметил Винник.

Кто такой Олег Винник:

Певец в середине 90-х переехал в Германию. Вначале он работал гувернером, но в скором времени стал актером. Однако мужчина в начале 2010 года решил переехать в Украину. Он стал, без сомнения, одним из самых популярных певцов.

О свой личной жизни Винник старается не говорить. Но журналистам удалось выяснить, что его супруга - бэк-вокалистка и начинающая певица Таюне (Таисия Сватко, - УНИАН). У пары есть 17-летний сын Юлиан.

Напомним, ранее Олега Винника назвали лучшим певцом РФ.

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Автор: Каролина Гайдук