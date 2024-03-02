Артист считает, что у каждого человека есть право поступать так, как он хочет.

Украинский музыкант Олег Скрипка высказал свою точку зрения относительно измен в браке. По его словам, если человек любит своего партнера, то не будет ему изменять, а если нет, то, конечно, будет ходить "налево".

В интервью Ольге Немцовой для телемарафона он сказал, что быть верным или нет - это личное дело каждого, и никто не имеет права указывать, как человеку поступать, и неважно, мужчина это или женщина.

"Это ее персональное дело. Ни батюшка, ни журналист не должны ей рассказывать, как ей делать, это ее дело. Тем более современная семья, насколько я читал, только с XVI века моногамно живет", – объяснил он.

Он добавил, что все эти установки про верность были придуманы в СССР, а до этого люди делали то, что хотели. Кроме того, Скрипка считает, что сейчас свободные и полигамные отношения популярны.

"Это каждый сам для себя должен решить. Тем более вообще на сегодняшний день отношения между мужчиной и женщиной не в тренде", – заявил артист.

По словам Скрипки, сам он не изменяет своей супруге, потому что любит ее.

Напомним, ранее известная украинская ведущая призналась, что муж изменил ей с подругой.

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