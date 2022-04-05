Танцовщица считает, что люди должны вершить судьбу таких горе-артистов, пусть это и может звучать жестоко.

Украинская хореограф Илона Гвоздева жестко высказалась об артистах, которые не дают комментариев насчет войны в Украине, развязанной Россией.

Свою позицию она высказала в интервью Dorotye.

Гвоздева убеждена, что в данной ситуации усидеть на двух стульях невозможно, и просто слов "нет войне" недостаточно для того, чтобы высказать свое мнение. Гвоздева намекнула на украинках Регине Тодоренко, Ани Лорак, Галине Безрук, MARUV, которые уже не смогут создавать образ "хороших" и в одной стране, и в другой. И даже предложила их наказать, уточнив, что это хоть и звучит жестоко, но они того заслуживают.

"Просто вывезти всех на площадь. Возможно, это звучит жестоко, но на данный момент, мне кажется, это очень справедливо. И пусть у них будет возможность сказать последнее слово, почему они так поступили, почему они молчали, что случалось у них и пусть наш народный украинский суд после победы каждому из них выносит приговор: простит ли или нет, или пусть едут в другие страны и там живут", - отметила хореограф.

Напомним, солист дуэта TamerlanAlena с ужасом вспомнил, как его едва не убил снайпер.

Вас также могут заинтересовать новости: