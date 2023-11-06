Он воевал на стороне оккупантов, за что и поплатился.

Российский режиссер Александр Сапрунов пополнил ряды военных Российской Федерации в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он воевал на стороне оккупантов и верил, что вскоре вернется домой, однако, как всем известно, зло наказуемо.

Сегодня, 6 ноября, стало известно о его гибели. Когда именно это произошло и в каком направлении - не сообщается, однако коллеги Сапрунова уже успели его оплакать.

Гибель Сапрунова они называют большим горем. При этом смерти тысячи украинцев их вообще не волнуют. Пропагандисты спокойно отправляют мужчин на войну, чтобы те устраивали геноцид украинского народа.

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"Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую чувствуют друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова", – написали коллеги режиссера.

Стоит отметить, что Сапрунов попал в армию РФ в сентябре 2022 года. Тогда он попрощался со своими поклонниками, но сказал, что вскоре они вновь встретятся на спектаклях. Но этому не суждено быть. ВСУ мощно ликвидировали еще одного оккупанта.

Напомним, ранее стало известно о том, что на войне погиб заслуженный артист Украины. О гибели Сергея Шкварченко сообщили в Минкульте. Случилась трагедия 19 декабря 2022 года.

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