Певица опровергла свое лояльное отношение к России.

Украинская певица Злата Огневич дала интервью Юлиану Новаку в рамках программы "МУЗВАР", в котором поспорила с ним из-за своего лояльного отношения к России.

Журналист напомнил Злате о том, как в 2013 году на песенном конкурсе "Евровидение" она лояльно отнеслась к низких баллам от России. Также он вспомнил, что в первом интервью после конкурса, где певица заняла третье место, она не прокомментировала эту ситуацию и никак не высказалась в адрес российских музыкальных экспертов.

При этом Злата поспешила ответить, что это не было лояльное отношение.

"Почему это лояльно? Это не лояльно, потому что жизнь всегда возвращается к людям бумерангом со всеми их поступками. Поэтому я не считаю, что это было лояльно. Это ваше мнение", – сказала звезда.

Напомним, ранее Злата Огневич впервые рассказала, что с детства ее мучают головные боли. По ее словам, она прошла уже много обследований, но причина ее болей до сих пор неизвестна.

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