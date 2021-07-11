Ксения Мишина показала "постельное" видео.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в инста-сториз видео со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого она выбрала в финале романтического реалити "Холостячка".

Так, влюбленные вместе живут и часто делятся романтическими снимками. Также они регулярно показывают свою жизнь после проекта.

В этот раз Мишина опубликовала видео, на котором лежит в постели с Эллертом. При этом Александр спит, а Ксения пододвигается к нему, провоцируя внимание.

"Обожаю, когда ты дрыхнешь", - подписала видео экс-холостячка.

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Автор: Диана Могилевич