Мишина понежилась с Эллертом в постели / instagram.com/misha.k.ua
Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в инста-сториз видео со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого она выбрала в финале романтического реалити "Холостячка".
Так, влюбленные вместе живут и часто делятся романтическими снимками. Также они регулярно показывают свою жизнь после проекта.
В этот раз Мишина опубликовала видео, на котором лежит в постели с Эллертом. При этом Александр спит, а Ксения пододвигается к нему, провоцируя внимание.
"Обожаю, когда ты дрыхнешь", - подписала видео экс-холостячка.
Мишина и Эллерт вместе живут / instagram.com/misha.k.ua
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Библию почитай": Лесю Никитюк в мини-шортиках потроллили в сети
- Бумбокс, ONUKA и Fatboy Slim: как прошел шестой день Atlas Weekend 2021 (фоторепортаж)
- "Простому парню не слабо": рэпер Серега публично пообнимался с Лукашенко
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram