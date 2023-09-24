Он рассказал, что начал задыхаться от кашля.

Украинский артист Владимир Дантес пожаловался на плохое самочувствие. На своей странице в Instagram он сообщил, что вынужден перенести несколько концертов, потому что во время выступления на предыдущих задыхался.

"После последних съемок моей новой программы "Дом культуры" в Херсонский и Николаевской областях, я сильно заболел. Вместо того, чтобы лечиться, продолжил сниматься, затем съемки в шоу "Я люблю Украину", параллельно репетиции спектакля во дворце Украины, чем только усложнил свое состояние", - написал Дантес.

Он добавил, что чувствует себя очень плохо, его мучает кашель, от которого он задыхался во время выступлений и после них. Дантес до последнего думал, что болезнь сама пройдет и он сможет и дальше выступать, но, к сожалению, нет.

Видео дня

"Давайте с вами встречаться, но немножечко в новые даты. Обещаю к этому моменту привести себя в чувство и не умереть на сцене", - добавил музыкант.

Чем известен Владимир Дантес

Владимир Дантес получил известность после участия в "Фабрике звезд". После шоу он сформировал дуэт с Вадимом Олейником. Однако позже они решили пойти сольными путями.

Дантес презентовал такие хиты как "Чуєш", "Дівчинка Оля", "Саша", "Кити", "Обійми" и другие. Сейчас Владимир является одним из самых узнаваемых артистов Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: