Артистка всегда следит за новостями на фронте и сопереживает семьям погибших солдат.

Легендарная артистка Нина Матвиенко рассказала, что во время войны очень тяжело переживает каждую новость о потерях на фронте. В интервью Елене Кравец знаменитость призналась, что очень эмоционально реагирует на все видео с передовой.

"Если только вижу наших солдат с котиками, собачками – плачу от счастья, потому что они такие дети, они такие родные, как мои. Если читаю другое, погиб… Плачу, что они такие молодые, красивые… Молитва спасает. Отчаиваться ни девушкам, ни женщинам нельзя, мы – тыл для наших ребят, потому что наша уверенность – это и есть наша победа. Думаю, что от нас, от женщин зависит сегодня очень много. Поэтому, девушки, держим хвост трубой, как говорится, держим тыл. Слеза должна быть, потому что мы живые люди. Но должна быть та душа, которая возлагает большую надежду, такой свет на победу, чтобы нашим ребятам было теплее. Молимся за них", - сказала Нина Митрофановна.

Народная артистка добавила, что не ругается в обычной жизни, но вот в адрес российских захватчиков может употребить "острое" слово. За это даже ходила в церковь просить у Господа прощения.

Видео дня

"Материлась несколько раз, но пошла покаялась, и батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить. Так довели же, довели, я им и сказала. Ну, иногда кукиш показываю", - добавила Матвиенко-старшая.

Напомним, Нина Матвиенко раскрыла шокирующий факт из своего детства.

Вас также могут заинтересовать новости: