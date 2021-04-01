Николь Потуральски показала по-настоящему летний снимок.

Известная модель Николь Потуральски обнародовала в социальной сети Instagram фотографию с отдыха.

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На снимке девушка позирует спиной к камере в одних лишь трусиках. А на фоне виднеется шикарное синее море с волнами.

За очень короткий промежуток времени фото набрало более 5 тысяч лайков. Фанаты в восторге не только от роскошной фигуры Николь, но и невероятного пейзажа.

Кто такая Николь Потуральски:

Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри

Еще в детстве она мечтала о звездной карьере

В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели

В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа

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Автор: Диана Могилевич