Он показал первые кадры после операции.

Украинский певец Никита Киселев, который известен хитами "Романтично" и "Білі подушки", рассказал об изменениях во внешности. В частности, 27-летний артист решился сделать пересадку волос.

Недавно Никита публиковал кадры в своем Instagram, как его бреют налысо. Тогда мужчина отметил, что делает это ради своей мечты. Но позже признался, что все это было для того, чтобы подготовиться к важной операции.

По словам исполнителя, он несколько лет работал над проблемой выпадения волос, но это не принесло желаемого результата. Поэтому он обратился к врачам в Днепре, которые сделали пересадку волос.

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"Хочу поделиться важным событием в своей жизни - я наконец решился на пересадку волос. Этот процесс оказался длительным: два года я работал над проблемой, пробуя различные инъекции и процедуры. К сожалению, это не дало результата, поскольку причина была в наследственном выпадении, которое передается генетически", - написал Киселев и показал голову после операции.

По его словам, он чувствует себя хорошо, а о своих впечатлениях от процедуры пообещал написать позже.

Что известно о Никите Киселеве

Родился Никита в Черкассах. Окончил музыкальную школу и Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. Участвовал в известных талант-шоу, в частности, "Украина имеет талант", "Звездный ринг" и "Битва хоров".

Популярность ему принесли песни "Романтично", "Білі подушки" и дуэтная работа с певицей SKYLERR "У волоссі осінь".

Напомним, ранее блогер Богдан Буше сделал пересадку волос. Он отметил, что это решение избавило его от комплексов.

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