Сын Ефремова подвергался сексуальному домогательству (видео)

Никита Ефремов подвергался сексуальному домогательству.

Сына известного российского актера Михаила Ефремова Никиту пытались изнасиловать в детстве.

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Ранее он боялся признаться в этом, передает Start.

32-летний актер рассказал, что он участвовал в съемках детского фильма. И в то время, когда он спал к нему начал приставать мужчина.

"Я спал, а ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было для меня таким шоком! Помню, я сразу позвонил маме, переселился. Не помню, сколько мне было лет – никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу", – поделился он воспоминаниями.

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