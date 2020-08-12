Сын Ефремова подвергался сексуальному домогательству (видео)
13:42, 12 августа 2020Звезды
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Никита Ефремов подвергался сексуальному домогательству.
Никиту пытались изнасиловать / instagram.com/efremovefremov
Сына известного российского актера Михаила Ефремова Никиту пытались изнасиловать в детстве.
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Ранее он боялся признаться в этом, передает Start.
32-летний актер рассказал, что он участвовал в съемках детского фильма. И в то время, когда он спал к нему начал приставать мужчина.
"Я спал, а ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было для меня таким шоком! Помню, я сразу позвонил маме, переселился. Не помню, сколько мне было лет – никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу", – поделился он воспоминаниями.
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