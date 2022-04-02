С первых дней после полномасштабного вторжения в Украину Добрынин пошел в терроборону.

Украинский блогер Никита Добрынин, который пошел оборонять свою страну от российских оккупантов, рассказал, в каком состоянии сейчас его дом.

В интервью "Слава + Добрынин признался, что его жена Даша Квиткова с ребенком выехала из дома под Киевом после того, как прямо над их имениями начали летать истребители. Опасения довольно сильные, ведь в ходе обстрелов 24 февраля недалеко упал снаряд и повредил один из соседских домов.

Поэтому Даша и Никита регулярно проверяют состояние особняка по камерам, и сейчас известно, что дом звездных супругов цел.

"Мы каждый день включаем камеры, смотрим на наш дом в Киеве. Он цел, и дай Бог, все будет хорошо. Мы периодически списываемся с соседями, живущими немного дальше", - рассказал Никита в интервью.

Отметим, что в этот дом Никита Добрынин и Даша Квиткова переехали только летом 2021 года - практически перед самым рождением первенца. Сейчас Даша с ребенком покинула жилье, однако остается в пределах Украины. Не выезжать из родной страны - это принципиальная позиция семьи.

"Даже когда сейчас мы чувствуем опасность, все равно ищем более безопасное место в Украине. Сейчас, к счастью, это Запад", - резюмировал экс-холостяк.

Напомним, недавно Добрынин обнародовал в своем Instagram щемящее видео с кадрами войны в Украине, а также со знаменитостями, которые поддержали нашу страну в такое непростое время.

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