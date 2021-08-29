Телеведущий поделился новым снимком в Instagram.

Украинский телеведущий обнародовал новый снимок в социальной сети, на котором показался с легкой небритостью.

"Да, небрит. Так воскресенье же", - подписал фото Гордон.

Буквально за час эта фотография набрала более 11 тысяч лайков. Поклонники также не стеснялись оставлять комментарии под постом.

"Не смотрите так. Смущаете", "Нууу, этот взгляд, я не могу", "А почему лицо не побрито?", "Мощно", "Дмитрий, лучше побрейтесь", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, 24 августа в день Независимости Украины супруга Гордона Алеся Бацман исполнила украинскую песню и вызвала восторг в сети.

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Автор: Диана Могилевич