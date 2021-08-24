Звездные супруги поздравили украинцев с Днем независимости.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон и его супруга Алеся Бацман поздравили всех украинцев с Днем независимости.

В своем Instagram-блоге Дмитрий опубликовал видео, на котором предстал вместе с женой в национальных нарядах. Он произнес поздравительную речь, а затем Бацман исполнила песню Тараса Петриненко "Україна".

"С днем рождения, родная страна. С Украиной в сердце - и в праздники, и в будни", - подписал видео Гордон.

"Какая красивая Алеся, просто огонь", "Какая красота", "Ваша жена очень красиво одета", "Сильный мужчина говорит сильные слова", - написали пользователи сети в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич