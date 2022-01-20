Певицу затравили за фильм с героем с аутизмом.

Австралийская певица Сиа рассказала, что хотела покончить с собой, когда столкнулась с травлей из-за ее фильма.

Об этом она рассказала американской газете The New York Times.

"У меня были мысли о суициде, я сорвалась и оказалась в рехабе (реабилитационной клинике - УНИАН)", — вспомнила исполнительница.

Такое состояние звезды было вызвало травлей, с которой она столкнулась после выхода ее фильма "Мьюзик" в 2020 году.

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В этой ленте подростка с аутизмом сыграла танцовщица Мэдди Зиглер. Ее раскритиковали за плохую актерскую игру, а Сию, которая была режиссером фильма, осудили за распространение стереотипов о людях с аутизмом и за то, что роль досталась человеку без аутизма. Дошло даже до появления петиции с требованием запретить фильм.

Оценка фильма на сервисе IMDb - 3,1. Кассовые сборы - менее 700 тысяч долларов при бюджете более 16 миллионов долларов.

Напомним, фильм номинировали на антипремию "Золотая малина".

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