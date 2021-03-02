"Золотая малина 2021": опубликованы списки номинантов на антипремию Голливуда

Награждение "победителей" запланировано на 24 апреля.

Антипремия "Золотая малина" объявила списки номинантов на звание лучших из худших киноработ в 2020 году. Перечни фильмов и актеров опубликованы на Awardswatch.com. На данный момент представлены расширенные списки. Короткий список будет обнародован 14 марта, а награждение пройдет 24 апреля. Антипремия "Золотая малина 2021": полные списки номинантов Читайте также Сериал "Корона" и фильм "Борат-2" завоевали "Золотой глобус": список всех победителей (фоторепортаж, видео) Худший фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"365 дней"

"Хэллоуин Хьюби"

"Мьюзик"

"Не та девушка"

"Остров фантазий"

"Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

"Абсолютное доказательство"

три фильма "Барби и Кендра"

"Убийство Николь Браун Симпсон" Худший режиссер Рон Ховард – "Деревенская элегия"

Чарльз Бэнд – три фильма "Барби и Кендра"

Барбара Бяловас и Томаш Мандес – "365 дней"

Джош Транк – "Капоне. Лицо со шрамом"

Сиа – "Мьюзик"

Стивен Брилл – "Хэллоуин Хьюби"

Стивен Гейган – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Браннон Хоуз – "Абсолютное доказательство"

Деннис Дуган – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Тайлер Спиндел – "Не та девушка" Худший актер Роберт Де Ниро – "Где моя челюсть, чувак"

Джейми Дорнан – "Любовь на троих" и "Дикая парочка"

Роберт Дауни-младший – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Том Харди – "Капоне. Лицо со шрамом"

Адам Сэндлер – "Хэллоуин Хьюби"

Дэвид Спейд – "Не та девушка"

Джон Туртурро – "Дальше некуда"

Пол Хоган – "Великолепный мистер Данди"

Майкл Линделл – "Абсолютное доказательство"

Мишель Морроне – "365 дней" Худшая актриса Дрю Бэрримор – "Дублерша"

Энн Хэтэуэй – "Ведьмы" и "Последнее, чего он хотел"

Кейт Хадсон – "Мьюзик"

Хилари Суэнк – "Охота" и "Опасный соблазн"

Кэти Холмс – "Секрет" и "Кукла 2: Брамс"

Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Лорен Лапкус – "Не та девушка"

Мэгги Кью – "С днем смерти"

Андреа Райзборо – "Проклятие"

Анна Мария Сиклуцка – "365 дней" Худший актер второго плана Николас Кейдж – "Джиу-джитсу: Битва за Землю"

Чеви Чейз – "Великолепный мистер Данди"

Мэл Гибсон – "Сила стихии"

Руди Джулиани – "Борат 2"

Кевин Джеймс – "Хэллоуин Хьюби"

Шайа ЛаБаф – "Выбивая долги"

Арнольд Шварценеггер – "Тайна печати дракона"

Ник Свардсон — "Не та девушка"

Кристофер Уокен – "Где моя челюсть чувак"

Брюс Уиллис – "Приказано уничтожить" и "Дожить до утра" Худшая актриса второго плана Кристен Уиг – "Чудо-женщина: 1984"

Джуди Денч – "Артемис Фаул"

Гленн Клоуз – "Деревенская элегия"

Мэдди Зиглер – "Мьюзик"

Люси Хейл – "Остров фантазий"

Сальма Хайек – "Настоящие бесы" и "Блаженство"

Деми Мур – "Птица в клетке. Заражение"

Оливия Ньютон-Джон – "Великолепный мистер Данди"

Мэгги Кью – "Остров фантазий"

Джеки Сэндлер – "Не та девушка" Худший экранный дуэт Мария Бакалова и Руди Джулиани – "Борат 2"

Джейми Дорнан и Эмили Блант – "Дикая парочка"

Роберт Дауни-младший и его крайне неубедительный уэльский акцент – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Джереми Айронс и Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Мишель Морроне и Анна Мария Сиклуцка – "365 дней"

Адам Сэндлер и его закос под дурачка – "Хэллоуин Хьюби"

Фейковая CGI-собака и Харрисон Форд – "Зов природы"

Коуди Рени Камерон и Робин Сидни – три фильма "Барби и Кендра"

Мина Сувари и Джин Фриман или Ник Стал – "Убийство Николь Браун Симпсон"

Лорен Лапкус и Дэвид Спейд – "Не та девушка" Худший сценарий "365 дней"

"Деревенская элегия"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"Остров фантазий"

"Убийство Николь Браун Симпсон"

"Мьюзик"

"Где моя челюсть, чувак"

"Абсолютное доказательство"

три фильма "Барби и Кендра"

"Не та девушка"

"Великолепный мистер Данди" Худший ремейк "Чудо-женщина: 1984" "Мулан" "365 дней" "Капоне" "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" "Хэллоуин Хьюби" "Тайна печати дракона" "Не та девушка" оба сиквела "Барби и Кендра" "Остров фантазий" "Великолепный мистер Данди" Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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