Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй / скриншот
Антипремия "Золотая малина" объявила списки номинантов на звание лучших из худших киноработ в 2020 году.
Перечни фильмов и актеров опубликованы на Awardswatch.com.
На данный момент представлены расширенные списки. Короткий список будет обнародован 14 марта, а награждение пройдет 24 апреля.
Антипремия "Золотая малина 2021": полные списки номинантов
Читайте такжеСериал "Корона" и фильм "Борат-2" завоевали "Золотой глобус": список всех победителей (фоторепортаж, видео)Худший фильм
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- "365 дней"
- "Хэллоуин Хьюби"
- "Мьюзик"
- "Не та девушка"
- "Остров фантазий"
- "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
- "Абсолютное доказательство"
- три фильма "Барби и Кендра"
- "Убийство Николь Браун Симпсон"
Худший режиссер
- Рон Ховард – "Деревенская элегия"
- Чарльз Бэнд – три фильма "Барби и Кендра"
- Барбара Бяловас и Томаш Мандес – "365 дней"
- Джош Транк – "Капоне. Лицо со шрамом"
- Сиа – "Мьюзик"
- Стивен Брилл – "Хэллоуин Хьюби"
- Стивен Гейган – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- Браннон Хоуз – "Абсолютное доказательство"
- Деннис Дуган – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
- Тайлер Спиндел – "Не та девушка"
Худший актер
- Роберт Де Ниро – "Где моя челюсть, чувак"
- Джейми Дорнан – "Любовь на троих" и "Дикая парочка"
- Роберт Дауни-младший – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- Том Харди – "Капоне. Лицо со шрамом"
- Адам Сэндлер – "Хэллоуин Хьюби"
- Дэвид Спейд – "Не та девушка"
- Джон Туртурро – "Дальше некуда"
- Пол Хоган – "Великолепный мистер Данди"
- Майкл Линделл – "Абсолютное доказательство"
- Мишель Морроне – "365 дней"
Худшая актриса
- Дрю Бэрримор – "Дублерша"
- Энн Хэтэуэй – "Ведьмы" и "Последнее, чего он хотел"
- Кейт Хадсон – "Мьюзик"
- Хилари Суэнк – "Охота" и "Опасный соблазн"
- Кэти Холмс – "Секрет" и "Кукла 2: Брамс"
- Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
- Лорен Лапкус – "Не та девушка"
- Мэгги Кью – "С днем смерти"
- Андреа Райзборо – "Проклятие"
- Анна Мария Сиклуцка – "365 дней"
Худший актер второго плана
- Николас Кейдж – "Джиу-джитсу: Битва за Землю"
- Чеви Чейз – "Великолепный мистер Данди"
- Мэл Гибсон – "Сила стихии"
- Руди Джулиани – "Борат 2"
- Кевин Джеймс – "Хэллоуин Хьюби"
- Шайа ЛаБаф – "Выбивая долги"
- Арнольд Шварценеггер – "Тайна печати дракона"
- Ник Свардсон — "Не та девушка"
- Кристофер Уокен – "Где моя челюсть чувак"
- Брюс Уиллис – "Приказано уничтожить" и "Дожить до утра"
Худшая актриса второго плана
- Кристен Уиг – "Чудо-женщина: 1984"
- Джуди Денч – "Артемис Фаул"
- Гленн Клоуз – "Деревенская элегия"
- Мэдди Зиглер – "Мьюзик"
- Люси Хейл – "Остров фантазий"
- Сальма Хайек – "Настоящие бесы" и "Блаженство"
- Деми Мур – "Птица в клетке. Заражение"
- Оливия Ньютон-Джон – "Великолепный мистер Данди"
- Мэгги Кью – "Остров фантазий"
- Джеки Сэндлер – "Не та девушка"
Худший экранный дуэт
- Мария Бакалова и Руди Джулиани – "Борат 2"
- Джейми Дорнан и Эмили Блант – "Дикая парочка"
- Роберт Дауни-младший и его крайне неубедительный уэльский акцент – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- Джереми Айронс и Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
- Мишель Морроне и Анна Мария Сиклуцка – "365 дней"
- Адам Сэндлер и его закос под дурачка – "Хэллоуин Хьюби"
- Фейковая CGI-собака и Харрисон Форд – "Зов природы"
- Коуди Рени Камерон и Робин Сидни – три фильма "Барби и Кендра"
- Мина Сувари и Джин Фриман или Ник Стал – "Убийство Николь Браун Симпсон"
- Лорен Лапкус и Дэвид Спейд – "Не та девушка"
Худший сценарий
- "365 дней"
- "Деревенская элегия"
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- "Остров фантазий"
- "Убийство Николь Браун Симпсон"
- "Мьюзик"
- "Где моя челюсть, чувак"
- "Абсолютное доказательство"
- три фильма "Барби и Кендра"
- "Не та девушка"
- "Великолепный мистер Данди"
Худший ремейк
"Чудо-женщина: 1984"
"Мулан"
"365 дней"
"Капоне"
"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
"Хэллоуин Хьюби"
"Тайна печати дракона"
"Не та девушка"
оба сиквела "Барби и Кендра"
"Остров фантазий"
"Великолепный мистер Данди"
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