Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй / скриншот

Антипремия "Золотая малина" объявила списки номинантов на звание лучших из худших киноработ в 2020 году.

Перечни фильмов и актеров опубликованы на Awardswatch.com.

На данный момент представлены расширенные списки. Короткий список будет обнародован 14 марта, а награждение пройдет 24 апреля.

Антипремия "Золотая малина 2021": полные списки номинантов

Читайте такжеСериал "Корона" и фильм "Борат-2" завоевали "Золотой глобус": список всех победителей (фоторепортаж, видео)Худший фильм

  • "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • "365 дней"
  • "Хэллоуин Хьюби"
  • "Мьюзик"
  • "Не та девушка"
  • "Остров фантазий"
  • "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
  • "Абсолютное доказательство"
  • три фильма "Барби и Кендра"
  • "Убийство Николь Браун Симпсон"

Худший режиссер

  • Рон Ховард – "Деревенская элегия"
  • Чарльз Бэнд – три фильма "Барби и Кендра"
  • Барбара Бяловас и Томаш Мандес – "365 дней"
  • Джош Транк – "Капоне. Лицо со шрамом"
  • Сиа – "Мьюзик"
  • Стивен Брилл – "Хэллоуин Хьюби"
  • Стивен Гейган – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • Браннон Хоуз – "Абсолютное доказательство"
  • Деннис Дуган – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
  • Тайлер Спиндел – "Не та девушка"

Худший актер

  • Роберт Де Ниро – "Где моя челюсть, чувак"
  • Джейми Дорнан – "Любовь на троих" и "Дикая парочка"
  • Роберт Дауни-младший – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • Том Харди – "Капоне. Лицо со шрамом"
  • Адам Сэндлер – "Хэллоуин Хьюби"
  • Дэвид Спейд – "Не та девушка"
  • Джон Туртурро – "Дальше некуда"
  • Пол Хоган – "Великолепный мистер Данди"
  • Майкл Линделл – "Абсолютное доказательство"
  • Мишель Морроне – "365 дней"

Худшая актриса

  • Дрю Бэрримор – "Дублерша"
  • Энн Хэтэуэй – "Ведьмы" и "Последнее, чего он хотел"
  • Кейт Хадсон – "Мьюзик"
  • Хилари Суэнк – "Охота" и "Опасный соблазн"
  • Кэти Холмс – "Секрет" и "Кукла 2: Брамс"
  • Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
  • Лорен Лапкус – "Не та девушка"
  • Мэгги Кью – "С днем смерти"
  • Андреа Райзборо – "Проклятие"
  • Анна Мария Сиклуцка – "365 дней"

Худший актер второго плана

  • Николас Кейдж – "Джиу-джитсу: Битва за Землю"
  • Чеви Чейз – "Великолепный мистер Данди"
  • Мэл Гибсон – "Сила стихии"
  • Руди Джулиани – "Борат 2"
  • Кевин Джеймс – "Хэллоуин Хьюби"
  • Шайа ЛаБаф – "Выбивая долги"
  • Арнольд Шварценеггер – "Тайна печати дракона"
  • Ник Свардсон — "Не та девушка"
  • Кристофер Уокен – "Где моя челюсть чувак"
  • Брюс Уиллис – "Приказано уничтожить" и "Дожить до утра"

Худшая актриса второго плана

  • Кристен Уиг – "Чудо-женщина: 1984"
  • Джуди Денч – "Артемис Фаул"
  • Гленн Клоуз – "Деревенская элегия"
  • Мэдди Зиглер – "Мьюзик"
  • Люси Хейл – "Остров фантазий"
  • Сальма Хайек – "Настоящие бесы" и "Блаженство"
  • Деми Мур – "Птица в клетке. Заражение"
  • Оливия Ньютон-Джон – "Великолепный мистер Данди"
  • Мэгги Кью – "Остров фантазий"
  • Джеки Сэндлер – "Не та девушка"

Худший экранный дуэт

  • Мария Бакалова и Руди Джулиани – "Борат 2"
  • Джейми Дорнан и Эмили Блант – "Дикая парочка"
  • Роберт Дауни-младший и его крайне неубедительный уэльский акцент – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • Джереми Айронс и Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
  • Мишель Морроне и Анна Мария Сиклуцка – "365 дней"
  • Адам Сэндлер и его закос под дурачка – "Хэллоуин Хьюби"
  • Фейковая CGI-собака и Харрисон Форд – "Зов природы"
  • Коуди Рени Камерон и Робин Сидни – три фильма "Барби и Кендра"
  • Мина Сувари и Джин Фриман или Ник Стал – "Убийство Николь Браун Симпсон"
  • Лорен Лапкус и Дэвид Спейд – "Не та девушка"

Худший сценарий

  • "365 дней"
  • "Деревенская элегия"
  • "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • "Остров фантазий"
  • "Убийство Николь Браун Симпсон"
  • "Мьюзик"
  • "Где моя челюсть, чувак"
  • "Абсолютное доказательство"
  • три фильма "Барби и Кендра"
  • "Не та девушка"
  • "Великолепный мистер Данди"

Худший ремейк

"Чудо-женщина: 1984"

"Мулан"

"365 дней"

"Капоне"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"Хэллоуин Хьюби"

"Тайна печати дракона"

"Не та девушка"

оба сиквела "Барби и Кендра"

"Остров фантазий"

"Великолепный мистер Данди"

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Автор: Катерина Шварц