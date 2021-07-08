Подписчики певицы заметили на опубликованных снимках неестественно длинные пальцы на ногах.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала несколько кадров с отдыха в Турции и нарвалась на жесткую критику. Фанаты заподозрили исполнительницу в использовании фотошопа для удлинения ног и пальцев на ногах.

Фото появились в Instagram певицы.

"Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков", – подписала Полякова снимки.

На снимках певица выставляет на показ знаменитые своей длиной ноги в купальнике и коротком комбинезоне.

Читайте такжеНазревает новый скандал: Валерий Меладзе назвал Олю Полякову фрикомПодписчики Поляковой заметили, что на снимках пальцы на ногах неестественно длинные, и принялись критиковать ее за чрезмерную ретушь фото:

"Красота… А какой размер стопы?", "На третьем фото пальцы на левой ноге очень длинные, в отличие от правой... Олечка, у тебя и без фильтров и фотошопа все идеально", "Ого, 45 размер", "Не злоупотребляйте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же и так классная фигура... А здесь эти пальцы на ногах длиннее, чем на руках... ну, зачем?", "Пальцы на ногах, как на руках! Как такое может быть?", "Красивая вы, Олечка, но фото*опчику надо удлинить мозг... испортил такие красивые фото", "Фотошоп знатно удлинил ноги", "Какие ноги неестественно длинные, а стопы вообще как ласты. Это фотошоп?".

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Автор: Катерина Шварц