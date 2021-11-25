Харлан и Дикусар всего один раз были на вершине турнирной таблицы.

Финалистка шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что судьи Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский не баловали их с партнером Дмитрием Дикусаром высокими баллами.

"Я бы не сказала, что судьи оценивают нас очень высоко. Мы уже давно не были на вершине турнирной таблицы. По-моему, был только один эфир, когда мы были первыми. Тогда мы танцевали самбу. Все остальное время судьи нас не баловали оценками", - сказала участница шоу.

Также Харлан добавила, что невысокие баллы судей мотивируют ее работать все больше и больше. Но при этом она не забывает, что они с Дмитрием танцуют для зрителей.

Читайте также"Сожгла полдома любимого": Даша Астафьева попала в курьезную ситуацию"В какой-то мере это круто, потому что хочется работать больше и доказать, что мы достойны самых высоких оценок. Конечно, мы прислушиваемся к комментариям судей, так как они советуют, над чем нам больше поработать. Но мы понимаем, что танцуем для зрителей, которые за нас голосуют. Поэтому мы с Димой настраиваемся на то, чтобы наш танец понравился людям", - добавила Харлан.

Напомним, ранее Ольга Харлан и Дима Дикусар рассказали о разногласиях в паре.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич