Композитор скончался в результате серьезной проблемы с мозговым кровообращением, узнали журналисты.

Стала известна возможная причина смерти Александра Градского – советского и российского певца и композитора, которого считают одним из основоположников русского рока.

Градский умер в результате инфаркта головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения – Ред.), сообщил Telegram-канал 112.

Ранее появилась информация, что состоянье здоровья Градского резко ухудшилось после того, как он в сентябре перенес коронавирус COVID-19.

Читайте такжеИзвестный российский певец стал отцом в 69 летПотом журналисты узнали, что композитор попал в московскую больницу и был в реанимации.

Напомним, Александр Градский умер на 73 году жизни 28 ноября.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области тогдашнего СССР и еще в школьные годы начал заниматься рок-музыкой.

Одним из главных хитов Градского является песня "Как молоды мы были", которую он впервые исполнил в 1976 году.

Градский стал организатором одного из первых советских рок-фестивалей, в частности, "Рок-панорамы".

Также был художественным руководителем театра "Градский Холл". В 1999 году певец получил звание народный артист Российской Федерации.

Автор: Екатерина Присяжнюк