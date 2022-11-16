Телеведущая восхищена смелостью учителей, которые отвечают за учебный процесс и пытаются его обеспечить в военных условиях.

Телеведущая 1+1 Наталья Мосейчук рассказала об учебе младшего сына во время войны. Куратор проекта "Право на Освіту" призналась, что младшего сына Матвея 1 сентября этого года решилась отвести в школу несмотря на всю опасность.

"Когда мы привели своего сына в школу, в классе было 8 детей. И в ответ на робкие волнующие взгляды родителей, беспокоившихся о безопасности детей, на нас смотрели уверенные и улыбающиеся глаза педагогов. Мое желание отдать ребенка в школу тогда сразу умножили на 10 раз", – рассказала ведущая.

Она добавила, что в этот день многие родители пришли в школу без детей, чтобы осмотреть бомбоубежища и принять окончательное решение о том, стоит ли садить малышей за парты.

Видео дня

Также Мосейчук вспомнила, как отдавала в школу старшего сына Антона.

"Помню 2006 год как один из худших периодов в развитии украинской школы. Демотивированные учителя с непонятными для себя программами. Сейчас в школе моего младшего сына я вижу отражение новой школы, где учитель – наставник и друг… После войны будет две категории людей, о которых особо стоит позаботиться – это военные и учителя. Потому что одни отвечают за жизнь, а другие – за головы. Сейчас учителя точно знают, что они дают ученикам и для какого общества их готовят", - добавила знаменитость.

Напомним, как Федишин, Мосейчук, Тарабарова и другие звёзды выглядят в вышиванкак.

Вас также могут заинтересовать новости: