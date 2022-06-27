Продюсер и певица сказала, что новый избранник старше нее.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская недавно заявила, что она влюблена. Однако детали нового романа не раскрывала, так как сочла это неуместным во время широкомасштабной войны. В одном из своих недавних интервью знаменитость приоткрыла занавес своей личной жизни.

"Он меня защищает. Мы бывали в таких местах, которые так часто бомбят, что люди перешли жить под землю. И мы под землей им даем концерты. Там очень опасно выступать. Он говорит мне: "Ты моя героиня", - сказала Наташа в эфире телемарафона "Единые новости".

Артистка также отметила, что рядом со своим избранником чувствует себя уверенно и ничего не боится.

"Я верю, что он фартовый. Он старше меня и очень красивый. У него есть оружие и он меня защищает", - сказала певица.

Наталья подчеркнула, что ее мужчина - военнослужащий. С ним она познакомилась в первые дни после полномасштабного вторжения России. Они вместе вывозили из горячих точек мирных жителей с детьми.

Напомним, Наталья Могилевская представит моноспекталь "Я вдома", основанный на реальных военных событиях.

Вас также могут заинтересовать новости: