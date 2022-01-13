Певица в спешке поскользнулась и сломала каблук.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что так спешила на фильм "Снежная королева" в главной роли с Олей Поляковой, что поскользнулась прямо возле своего дома. Несмотря на то, что звезда сломала каблук, она все же пришла на допремьерный показ.

"Очень хочется верить, что это (фильм "Снежная королева", - УНИАН) первый шаг к большому сказочно-музыкальному будущему Украины! Оля, ты самая снежная из королев. Горянский - ты самый добрый из Санта Клаусов! Дима Коляденко - ты самая стильная бабушка в колготках от Гуччи из тех, кого я знаю! Спасибо за радость, что вы подарили людям", - поделилась впечатления после просмотра Могилевская.

Отметим, что такой пост певица сопроводила фотографией, на которой позирует в стильном образе - коричневой кофте, кожаной юбке длины миди и подчеркивающей талию баской.

Читайте также"Было страшно": Jerry Heil рассказала о преследователе, предлагавшем ей интим"Какая вы красивая", "Суперовый образ", "Шикарная", "Наряд вам очень идет", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Наталья Могилевская наделала шума в сети фото с Билык.

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