Бен Аффлек совсем недавно расстался с Аной де Армас.

Голливудский актер Бен Аффлек совсем недавно разорвал отношения с кубинской актрисой Аной де Армас. И вот сейчас вокруг него ходят слухи о его воссоединении с бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес. А как сложилась судьба Армас после их расставания?

Оказывается, девушка закрутила роман с миллионером, исполнительным директором сайта знакомств Tinder. Пара вместе уже несколько месяцев, и пока у них все хорошо.

Можно предположить, что пара познакомилась в мобильном приложении для знакомств, но нет... Их представили друг другу друзья.

Бен Аффлек и Ана де Армас: история отношений

Актеры познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды", и между ними сразу проскочила искра. Они были вместе почти год, вместе жили и путешествовали. Но вскоре приняли решение расстаться.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич