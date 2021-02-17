Певица поделилась новым фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в черных леггинсах и кофте свободного кроя. К 14 февраля Настя решила сделать подарок всем влюбленным и исполнить свою новую песню "Почуття" в студии одной из украинских радиостанций.

"Было очень атмосферно, романтично и я получила массу удовольствия", - подписала фото Каменских.

Фанатам понравился снимок с мини-концерта Насти. Они засыпали ее комплиментами.

"Красоточка", "Такая милая", "Классная", "Хорошенькая", - пишут в комментариях поклонники.

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Автор: Диана Могилевич