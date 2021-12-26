Певица предстала в ярком новогоднем образе.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новую фотографию, на которой предстала в новогоднем образе.

Звезда надела нюдовое полупрозрачное платье с трендовыми страусиными перьями. Также на ней можно увидеть прозрачные красные перчатки и чулки на подтяжках. Кроме того, в таком образе Каменских засветила и свое нижнее белье.

Читайте такжеЛеся Никитюк обнажила ягодицы перед мужчинами в эфире шоу (фото)Певица дополнила такой яркий аутфит серьгами и колье с сердечком. Кроме того, Настя сделала высокий хвост и нанесла макияж с акцентом на глаза.

Фото получились достаточно соблазнительными. Поклонники буквально за несколько минут поставили более пяти тысяч лайков и оставили комментарии.

"В каком ты лифте? В моём только бабки с мусорными пакетами в руках", "Огонь", "Нереально", "Вау, шикарная", "Ты меня впечатлила", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о депрессии.

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