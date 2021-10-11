Звездные влюбленные поделились новым снимком.

Популярная украинская чета, Настя Каменских и Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко, - УНИАН), решили перезагрузиться от работы и гастролей, поэтому отправились в солнечную Испанию. Артистка в своем микроблоге показала новое фото с мужем.

Звездная пара позировала на одной из улиц Мадрида. Каменских для совместного кадра с мужем выбрала джинсы, белую футболку и кроссовки. А рэпер предстал в серых брюках и черной футболке.

"Оказывается, отдых так важен. Даже, когда ты любишь свою работу и готов посвятить себя ей круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съёмкам и т.д. Потап - лучший партер по отпуску и вообще", - подписала Каменских.

Читайте такжеСергей Притула рассказал о возможном пополнении в семье: "Мы категорически за"Многотысячная армия поклонников пришла в восторг от совместного фото любимой пары: "Крутецкие", "Ребята удачного отдыха. Вы лучшие", "Круто", "Настя, ты лучшая", "Перезагрузка необходима обязательн", "Настя, вы такие любимки".

Напомним, ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась снимками и видео с мужем из Мадрида. На ролике, в частности, Каменских засветила шикарный интерьер их номера в пятизвездочном отеле The Westin Palace.

История любви Насти Каменских и Потапа:

Известный рэпер Потап в 2006 году решил основать дуэт. Для этого ему потребовалось найти голосистую девушку. Он рассказывал, что предлагал сотрудничество таким певицам - Наталье Могилевской, Бьянке и даже Тине Кароль. Но в скором времени его выбор пол на начинающую певицу Настю Каменских.

Дуэт просуществовал одиннадцать лет, с 2006 по 2017 год. Тогда поклонники даже не догадывались, какие страсти между ними были. Два года назад пара впервые рассказала об отношениях и сыграла роскошную свадьбу.

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Автор: Каролина Гайдук