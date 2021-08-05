Сейчас певица отдыхает вместе со своей семьей.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию из отпуска, в который поехала со своими родными - супругом, мамой, тещей и подругой.

В кадре звезда позирует на яхте в желтом бикини, а бедра она слегка прикрыла парео. Также Настя украсила шею лаконичной подвеской.

"Вот бы так начиналось каждое утро", - подписала снимок Каменских.

Поклонникам настолько понравилось такое фото Насти, что за час они поставили более 32 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

"Красота", "Фигурка - огонь", "Шикарная", "Очень красивая и очень красиво", "Пиратка", "Обворожительно прекрасна", - засыпали певицу комплиментами ее поклонники.

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Автор: Диана Могилевич